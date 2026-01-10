Скидки
Итальянская Серия А лидирует по количеству матчей со счётом 0:0 в топ-5 лигах Европы

В ведущих европейских лигах по итогам первой половины сезона зафиксировано большое количество матчей со счётом 0:0. Итальянская Серия А занимает первое место в этом списке, где завершились 18 встреч с нулевым результатом.

На втором месте находится английская Премьер-лига, в которой прошли 13 матчей с таким же счётом. В испанской Ла Лиге и французской Лиге 1 зафиксировали по восемь матчей с результатом 0:0. Замыкает список Бундеслига, где семь матчей завершились без забитых голов.

Турнирную таблицу итальянской Серии А возглавляет миланский «Интер». У команды 42 очка после 18 игр. В английской Премьер-лиге лидирует лондонский «Арсенал», у которого 49 очков после 21 матча. Турнирную таблицу испанской Ла Лиги возглавляет «Барселона» с 49 очками после 19 встреч. В чемпионате Франции лидирует «Ланс», у команды 40 очков после 17 игр. В Бундеслиге на первом месте турнирной таблицы «Бавария» с 41 очком после 15 матчей.

