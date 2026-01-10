Скидки
Сошо — Ланс. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Mirror: Анчелотти — кандидат на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» рассматривает итальянского специалиста Карло Анчелотти в качестве нового главного тренера. Также в шорт-лист манкунианцев входят Томас Тухель и Маурисио Почеттино. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, вероятно, на следующей неделе «красные дьяволы» объявят о назначении временного тренера, а летом — о назначении постоянного.

С мая 2025 года 66-летний специалист возглавляет сборную Бразилии. Контракт Анчелотти рассчитан до чемпионата мира 2026 года.

5 января «Манчестер Юнайтед» объявил о прекращении сотрудничества с Рубеном Аморимом. После 21 тура чемпионата Англии манкунианцы набрали 32 очка и занимают седьмое место.

