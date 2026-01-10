Скидки
«Зенит» предлагал «Лацио» аренду Тавареша за € 1 млн с выкупом за € 12 млн — II Messaggero

Спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани отклонил предложение «Зенита» об аренде крайнего защитника Нуну Тавареша за € 1 млн с правом выкупа за € 12 млн. Об этом сообщает II Messaggero, а также аккаунт Eagle Media со ссылкой на Calciomercato на своей странице в социальной сети X.

Португальский защитник перешёл в стан «орлов» из «Арсенала» летом 2025 года. В нынешнем сезоне Тавареш принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

