Игрок «Ростова» Байрамян прокомментировал слухи о задержке зарплат в клубе

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался о слухах, связанных с задержками заработной платы в клубе.

«В отпуске я не прочитал вообще ни одной футбольной новости. Абстрагировался от всего, отдыхал и получал эмоции от семьи. Но мы прошли медобследование и едем на сборы, как и планировалось, значит, всё нормально», — сказал Байрамян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, ранее в футбольном информационном пространстве появились слухи о наличии у «Ростова» долгов в размере четырёх-пяти млрд рублей, из-за которых клуб якобы может недоиграть текущий сезон или сорвать лицензирование на следующий. Эти данные были опровергнуты генеральным директором жёлто-синих Игорем Гончаровым.

