Руководство «МЮ» не намерено советоваться с Фергюсоном насчёт нового тренера — Mirror

Руководство «Манчестер Юнайтед» не планирует советоваться с Алексом Фергюсоном относительно нового главного тренера команды. Владельцы клуба Глейзеры и Джим Рэтклифф не хотят прислушиваться к мнению 84-летнего специалиста в вопросе, который может стать определяющим для долгосрочного будущего манкунианцев. Об этом сообщает Mirror.

Напомним, в 2024 году «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Фергюсоном, выступавшего в качестве глобального амбассадора клуба. Сообщалось, что это решение было обусловлено в рамках мер по сокращению расходов английского гранда.

Шотландский специалист возглавлял «красных дьяволов» с 1986 по 2013 год. Под его руководством команда 13 раз становилась чемпионом Англии и два раза выигрывала Лигу чемпионов.

