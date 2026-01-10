«Бавария» заинтересована в трансфере 16-летнего полузащитника «Герты» — Плеттенберг

Мюнхенская «Бавария» активизировала свои усилия по трансферу 16-летнего полузащитника «Герты» Кеннета Эйхорна. Клуб рассматривает возможность его приобретения этим летом. По информации журналиста Флориана Плеттенберга, Эйхорн стал целью для «Баварии», которая рассматривает его как долгосрочное усиление полузащиты.

Руководство клуба, включая главного тренера Венсана Компани, высоко оценивает перспективы молодого игрока и поддерживает его приобретение. Эйхорн входит в шорт-лист «Баварии» наряду с другим талантливым полузащитником Натаном Де Катом из «Андерлехта». Однако окончательное решение самого Эйхорна ещё не принято.

Ожидается, что конкуренция за полузащитника будет высокой. Главные соперники «Баварии» в Германии — «РБ Лейпциг» и «Боруссия». Согласно имеющейся информации, контракт Эйхорна включает в себя пункт о выкупе в размере € 10–12 млн.

Стоит отметить, что Эйхорн уже успел отличиться за основную команду «Герты», забив гол в матче Кубка Германии с «Кайзерслаутерном».