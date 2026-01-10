«Ахмат» подписал нападающего сборной Казахстана

«Ахмат» в телеграм-канале объявил о переходе 22-летнего нападающего Галымжана Кенжебека. Футболист сборной Казахстана прошёл медицинское обследование и подписал контракт с грозненским клубом сроком на 4,5 года.

«Добро пожаловать в «Ахмат», Галымжан! Желаем голов и побед!» — написано в сообщении «Ахмата».

До перехода в грозненский клуб Кенжебек выступал за «Елимай», к которому он присоединился летом 2025 года. За этот период футболист принял участие в 11 матчах казахстанской Премьер-лиги, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами.

За сборную Казахстана Кенжебек провёл 10 встреч, где забил три гола и сделал ассист.

