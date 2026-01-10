Аморим пришёл в ярость, когда в «МЮ» перестали воспринимать его как менеджера — The Sun

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим был зол из-за позиционирования технического директора клуба Джейсона Уилкокса в качестве менеджера команды. Уилкокс подчёркивал, что Аморим обладает только тренерскими полномочиями в стане «красных дьяволов». Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, португальский специалист пришёл в ярость, когда узнал о подобных комментариях технического директора. Это привело к тому, что на пресс-конференции после матча с «Лидс Юнайтед» (1:1) в чемпионате Англии Аморим несколько раз подчеркнул, что пришёл в «Манчестер Юнайтед», чтобы быть менеджером, а не только тренером. На следующий день после указанной пресс-конференции «красные дьяволы» объявили о прекращении сотрудничества с португальцем.

40-летний специалист занимал должность главного тренера манкунианцев с 11 ноября 2024 года по 5 января 2026 года.

