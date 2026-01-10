Майкл Кэррик обсудил с руководством «МЮ» возможность назначения — Sky Sports

Один из претендентов на пост временного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик провёл встречу с руководством клуба на этой неделе для обсуждения своей кандидатуры. Об этом сообщает Sky Sports.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» планирует провести переговоры с Уле-Гуннаром Сульшером относительно назначения на временный тренерский пост в субботу, 10 января. Сульшер возглавлял команду с 2018 по 2021 год.

5 января клуб объявил об уходе Рубена Аморима с поста главного тренера. Португалец работал с «Манчестер Юнайтед» с 11 ноября 2024 года по 5 января 2026 года. По данным источника, клуб продолжит рассматривать различные кандидатуры на эту должность в ближайшие дни.