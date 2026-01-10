Скидки
Стало известно, где будет базироваться сборная Франции во время ЧМ-2026

Стало известно, где будет базироваться сборная Франции во время ЧМ-2026
Французская футбольная федерация (FFF) на своём официальном сайте объявила, что во время чемпионата мира 2026 года национальная команда будет базироваться в тренировочном центре в Бостоне.

Команда будет тренироваться на базе частной бизнес-школы Babson College, расположенной примерно в 30 минутах езды от центра Бостона, где и будет проживать. Название отеля не уточняется, но сообщается, что тренерский штаб сборной Франции искал заведение не слишком большого размера, чтобы зарезервировать его исключительно для делегации.

В ходе жеребьёвки финального этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, сборная Франции попала в группу I. Французам предстоит сыграть с Сенегалом (16 июня в Нью-Йорке), с победителем межконтинентального плей-офф между Суринамом, Ираком или Боливией (22 июня в Филадельфии) и, наконец, с Норвегией (26 июня в Бостоне).

