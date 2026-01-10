Скидки
«Приехал в Калининград ребенком, здесь я вырос». Пряхин попрощался с фанатами «Балтики»

Комментарии

Полузащитник Сергей Пряхин попрощался с болельщиками «Балтики». Игрок перешёл из калининградского клуба в грозненский «Ахмат».

«Три с половиной года пролетели как один миг… Сегодня хочу сказать «Балтике» спасибо. Приехал в Калининград ребенком, здесь я вырос, прожил много счастливых моментов. Для меня этот город стал вторым домом, и за это всё очень хочу поблагодарить болельщиков: за поддержку, за веру, за эти счастливых три с половиной года.

Всегда на каждом нашем домашнем матче собиралось большое количество балтийцев, даже когда мы играли в Первой лиге. Мы не оставались без поддержки на выезде даже в самых далеких городах. Вы постоянно переживали, поддерживали нас.

Я искренне полюбил Калининград, полюбил «Ростех Арену», полюбил «Балтику». Спасибо клубу за всё», – приводит слова Пряхина телеграм-канал «Балтики».

Пряхин выступал в составе балтийцев с лета 2023 года. За этот период полузащитник принял участие в 102 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.

