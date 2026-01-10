«Арсенал» собирается предложить новые контракты пятерым футболистам — The Times

Лондонский «Арсенал» намерен продлить действующие трудовые соглашения с пятью футболистами. Как сообщает издание The Times, «канониры» приблизились к заключению контракта с защитником Юрриеном Тимбером, а также собираются провести переговоры с голкипером Давидом Райей, полузащитниками Микелем Мерино, Мартином Эдегором и нападающим Каем Хаверцем.

По данным источника, у всех перечисленных футболистов действующие контракты с лондонцами истекают летом 2028 года. Тогда же к концу подходит срок действия контракта опорника Деклана Райса, но в соглашении с ним прописана опция продления до конца сезона-2028/2029.