Египет — Кот-д'Ивуар: онлайн-трансляция матча 1/4 финала КАН начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 10 января, состоится матч 1/4 финала Кубка африканских наций 2025 между сборными Египта и Кот-д'Ивуара. Игра пройдёт на стадионе «Адрар» (Агадир, Марокко). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Победитель данной пары сыграет с Сенегалом в полуфинале Кубка Африки.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. Изначально в соревновании принимали участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.