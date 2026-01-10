Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сошо — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Египет — Кот-д'Ивуар: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Кубка африканских наций 2025 начнется в 22:00 мск

Египет — Кот-д'Ивуар: онлайн-трансляция матча 1/4 финала КАН начнётся в 22:00 мск
Комментарии

Сегодня, 10 января, состоится матч 1/4 финала Кубка африканских наций 2025 между сборными Египта и Кот-д'Ивуара. Игра пройдёт на стадионе «Адрар» (Агадир, Марокко). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок африканских наций . 1/4 финала
10 января 2026, суббота. 22:00 МСК
Египет
Не начался
Кот-д'Ивуар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Победитель данной пары сыграет с Сенегалом в полуфинале Кубка Африки.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. Изначально в соревновании принимали участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.

Календарь Кубка Африки – 2025
Турнирная сетка Кубка Африки – 2025
Материалы по теме
Запасной «Реала» разрывает Кубок Африки! Продлил дикую серию и выбил звёзд РПЛ. Видео
Запасной «Реала» разрывает Кубок Африки! Продлил дикую серию и выбил звёзд РПЛ. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android