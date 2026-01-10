Победитель Кубка Англии «Кристал Пэлас» вылетел из турнира, проиграв клубу 6-го дивизиона

Завершился матч третьего раунда Кубка Англии, в котором встречались «Маклсфилд Таун» из шестого английского дивизиона и действующий обладатель трофея «Кристал Пэлас». Игра проходила на стадионе «Мосс Роуз» (Маклсфилд, Англия). Встреча закончилась победой хозяев поля со счётом 2:1.

Первый гол в матче забил полузащитник «Маклсфилд Таун» Пол Доусон на 43-й минуте. Во втором тайме на 60-й минуте Исаак Бакли-Риккетс увеличил преимущество хозяев поля в счёте. В конце встречи на 90-й минуте нападающий гостей Йереми Пино отыграл один мяч.

Отметим, это первый случай с 1909 года, когда клуб из нон-лиги (пятый дивизион и ниже) прошёл обладателя Кубка Англии.