Бразильский полузащитник «Зенита» Жерсон продолжит карьеру на родине. Об уходе хавбека объявила пресс-служба сине-бело-голубых на официальном сайте команды. Сообщается, что «Зенит» и «Крузейро» достигли договорённости о переходе полузащитника на постоянной основе.

28-летний футболист перебрался в клуб из Санкт-Петербурга перед стартом текущего сезона. По данным СМИ, «Зенит» заплатил бразильскому «Фламенго» за трансфер Жерсона € 25 млн.

В первой части сезона-2025/2026 Жерсон принял участие в 12 матчах Мир Российской Премьер-Лиги и трижды появлялся на поле в играх Фонбет Кубка России. Всего на его счету два гола за «Зенит».