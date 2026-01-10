«Бетис» и «Овьедо» сыграли вничью в 19-м туре Ла Лиги, Антони отметился голевой передачей

Завершился матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Овьедо» и «Бетис». Команды играли на стадионе «Нуэво Карлос Тартьере» (Овьедо, Испания). В качестве главного арбитра выступил Гильермо Куадра Фернандес. Матч закончился вничью со счётом 1:1.

Первый мяч в матче забил нападающий «Овьедо» Ильяс Шаир на 64-й минуте, а на 83-й минуте полузащитник «Бетиса» Джовани Ло Чельсо сравнял счёт. Голевую передачу в этом моменте выполнил Антони. В оставшееся время игры команды не отметились результативными действиями.

После 19 матчей чемпионата Испании «Овьедо» набрал 13 очков и занимает последнее, 20-е место, в турнирной таблице. «Бетис» заработал 29 очков и располагается на шестой строчке.

В следующем туре «Бетис» на своём поле сыграет с «Вильярреалом» 17 января, а «Овьедо» в этот же день на выезде встретится с «Осасуной».