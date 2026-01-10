Тренер «Челси» Росеньор считает, что лондонцы могут повторить успех «МЮ» Алекса Фергюсона

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор ответил на вопрос о молодом составе лондонской команды, сравнив «синих» с «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона.

«Люди будут меня за это критиковать, но я был болельщиком «Манчестер Юнайтед», а теперь ярый фанат «Челси».

Помню, как сэр Алекс Фергюсон проявил смелость, включив в свою команду шесть-семь игроков в возрасте от 19 до 21 года, в команду, которая выиграла титул, потому что он верил в них. Они выросли и выигрывали трофей за трофеем. Это был удивительный период в истории этого клуба. Без этой смелости такого бы не случилось.

Здесь есть потенциал для этого. Именно потенциал, не реальность. Поговорим о Мойзесе Кайседо, Энцо Фернандесе, Коуле Палмере или Рисе Джеймсе — игроках мирового класса, но всё ещё очень и очень молодых. Главная цель этого клуба — воссоздать это снова. Я не пытаюсь сказать, что обязательно это сделаю, а это обязательно произойдет. Однако не буду ограничивать амбиции клуба.

Моя работа, как я показал в «Страсбурге», заключается в том, что могу работать с молодыми игроками, улучшать их игру и одновременно выигрывать матчи. Нет причин, почему я не могу делать это и здесь. Вы увидите со временем, здесь произойдёт, что мы обсуждали. Проект здесь направлен на победы в матчах. Речь идёт только, чтобы принести «Челси» трофеи. Буду очень усердно работать над этим и процитирую ваш вопрос. Независимо от того, буду ли я в клубе через три, четыре или пять лет, думаю, что этот клуб будет успешным ещё долгое время.

Вы должны понимать, что возраст — это одно. Здесь также важен опыт. Энцо — победитель чемпионата мира и лидер команды. Рис выигрывал титулы и много чего ещё. У меня здесь есть опытные игроки. Возможно, их возраст меньше, но у меня есть опытные игроки. Эта группа игроков уже побеждала вместе. Это то, что я хочу использовать для движения вперёд и создания мотивации для победы в будущем», – приводит слова Росеньора ESPN.

Напомним, контракт Росеньора с лондонским клубом истекает в июне 2032 года