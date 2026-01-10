Скидки
Сошо — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Два матча 16-го тура Бундеслиги были перенесены из-за снегопада

Комментарии

Два матча первого после новогодней паузы тура немецкой Бундеслиги были перенесены по причине выпадения большого количества осадков. Из-за снегопада в запланированное время не состоялись матчи 16-го тура чемпионата Германии «Санкт-Паули» — «РБ Лейпциг» и «Вердер» — «Хоффенхайм».

Германия — Бундеслига . 16-й тур
10 января 2026, суббота. 17:30 МСК
Санкт-Паули
Гамбург
Перенесён
РБ Лейпциг
Лейпциг
Германия — Бундеслига . 16-й тур
10 января 2026, суббота. 17:30 МСК
Вердер
Бремен
Перенесён
Хоффенхайм
Зинсхайм

В числе причин переноса игр называются невозможность проведения матчей из-за обледенения стадионов и нарушения в работе аэропортов. Три параллельных матча в Бундеслиге начались в запланированное время.

Лидером чемпионата Германии является мюнхенская «Бавария», набравшая 41 очко в 15 матчах. Отрыв от дортмундской «Боруссии», которая провела на одну игру больше, составляет восемь очков.

