Два матча 16-го тура Бундеслиги были перенесены из-за снегопада
Два матча первого после новогодней паузы тура немецкой Бундеслиги были перенесены по причине выпадения большого количества осадков. Из-за снегопада в запланированное время не состоялись матчи 16-го тура чемпионата Германии «Санкт-Паули» — «РБ Лейпциг» и «Вердер» — «Хоффенхайм».
В числе причин переноса игр называются невозможность проведения матчей из-за обледенения стадионов и нарушения в работе аэропортов. Три параллельных матча в Бундеслиге начались в запланированное время.
Лидером чемпионата Германии является мюнхенская «Бавария», набравшая 41 очко в 15 матчах. Отрыв от дортмундской «Боруссии», которая провела на одну игру больше, составляет восемь очков.
