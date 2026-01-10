Скидки
Сошо — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Они изменили систему и некоторых игроков». Тренер «Интера» Киву — перед матчем с «Наполи»
Комментарии

Главный тренер миланского «Интера» Кристиан Киву высказался в преддверии матча 20-го тура Серии А с «Наполи». Встреча пройдёт 11 января в 22:45 мск.

Италия — Серия А . 20-й тур
11 января 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Наполи
Неаполь
– После выездного матча с «Наполи» («Наполи» победил «Интер» со счётом 3:1. — Прим. «Чемпионата») статистика показывает улучшение [игры], особенно в плане оборонительных действий. С вашей точки зрения, как изменилась команда?
– Мы упорно работали. Старались развивать то, что работало, или то, что мы пытались делать с уверенностью и амбициями. Одних цифр недостаточно. Нам нужно доказывать свою состоятельность на протяжении всех 90-100 минут игры. У нас были взлеты и падения, что-то у нас получалось хорошо, а что-то не очень, но всегда было желание совершенствоваться.

– «Наполи», с которым вы столкнулись в октябре, отличался от сегодняшней команды. Насколько, по-вашему, будет отличаться нынешняя игра?
– Прошло не так много времени, но они изменили систему и некоторых игроков. У них по-прежнему сильный, выносливый и высококлассный состав. Это будет сложный матч для обеих сторон, исход которого решится в ключевые моменты. Когда встречаются две команды такого уровня, необходимы сосредоточенность и точность, – приводит слова Киву официальный сайт «Интера».

«Наполи» занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда набрала 38 очков за 18 матчей. «Интер» располагается на первой строчке, заработав 42 очка.

