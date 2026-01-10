Федерико Вальверде высказался о конфликте Винисиуса и Симеоне в Суперкубке Испании
Защитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде высказался о конфликте вингера «сливочных» Винисиуса Жуниора с главным тренером «Атлетико» Диего Симеоне в матче 1/2 финала Суперкубка Испании. «Реал» выиграл со счётом 2:1.
Суперкубок Испании . 1/2 финала
08 января 2026, четверг. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Вальверде – 2' 0:2 Родриго – 55' 1:2 Сёрлот – 58'
«Такое бывает между тренерами и игроками. Это часть футбола. Это дерби. Важно, чтобы это оставалось на поле», — приводит слова Вальверде официальный сайт клуба.
Ранее сообщалось, что Симеоне дважды спровоцировал Винисиуса по ходу матча, а в «Атлетико» заявили, что инициатором конфликта был футболист «Реала».
В финале турнира 11 января встретятся «Барселона» и мадридский «Реал». Действующим обладателем Суперкубка Испании является «Барселона». В финале турнира 2025 года она разгромила «Реал» со счётом 5:2.
