Федерико Вальверде высказался о конфликте Винисиуса и Симеоне в Суперкубке Испании

Защитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде высказался о конфликте вингера «сливочных» Винисиуса Жуниора с главным тренером «Атлетико» Диего Симеоне в матче 1/2 финала Суперкубка Испании. «Реал» выиграл со счётом 2:1.

«Такое бывает между тренерами и игроками. Это часть футбола. Это дерби. Важно, чтобы это оставалось на поле», — приводит слова Вальверде официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось, что Симеоне дважды спровоцировал Винисиуса по ходу матча, а в «Атлетико» заявили, что инициатором конфликта был футболист «Реала».

В финале турнира 11 января встретятся «Барселона» и мадридский «Реал». Действующим обладателем Суперкубка Испании является «Барселона». В финале турнира 2025 года она разгромила «Реал» со счётом 5:2.