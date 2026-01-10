Скидки
23:00 Мск
«Нам, молодым тренерам, есть чему у него поучиться». Кристиан Киву высказался о Конте

«Нам, молодым тренерам, есть чему у него поучиться». Кристиан Киву высказался о Конте
Комментарии

Главный тренер миланского «Интера» Кристиан Киву перед матчем 20-го тура чемпионата Италии с «Наполи» ответил на вопрос о противостоянии с Антонио Конте, возглавляющим неаполитанцев. Встреча состоится 11 января.

Италия — Серия А . 20-й тур
11 января 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Наполи
Неаполь
– Многие говорят о противостоянии Киву и Конте. Насколько это вас мотивирует?
– Очень уважаю Конте как тренера. Он победитель, многого добился и знает, как развиваться. Нам, молодым тренерам, есть чему у него поучиться. Но никакого противостояния Киву и Конте нет. Есть две команды и игроки. Футбол принадлежит игрокам и болельщикам. Тренер играет свою роль, но не находится в центре всего, – приводит слова Киву официальный сайт «Интера».

Напомним, после предыдущий встречи, в которой действующий чемпион Серии А победил со счётом 3:1, Антонио Конте негативно высказался о президенте «Интера» Джузеппе Маротте. Тогда функционер раскритиковал судейство в матче.

«Наполи» занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда набрала 38 очков за 18 матчей. «Интер» располагается на первой строчке, заработав 42 очка.

