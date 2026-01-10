Агент Артиги отреагировал на информацию, что тренер близок к назначению в «Рубин»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы испанского тренера Франка Артиги, прокомментировал информацию о возможном скором назначении специалиста в казанский «Рубин».

«Рано говорить, что Артига уже в «Рубине». Франк покинул свой клуб, понимаю, что это вызывает мысли: «Он уже близок». Определённые моменты есть, но у Артиги несколько предложений. Что-то конкретное станет ясно через два-три дня», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В июне прошлого года Артига возглавил клуб «Петру Атлетику» из чемпионата Анголы. В России специалист работал в подмосковных «Химках» и столичной «Родине».