Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сошо — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Артиги отреагировал на информацию, что тренер близок к назначению в «Рубин»

Агент Артиги отреагировал на информацию, что тренер близок к назначению в «Рубин»
Комментарии

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы испанского тренера Франка Артиги, прокомментировал информацию о возможном скором назначении специалиста в казанский «Рубин».

«Рано говорить, что Артига уже в «Рубине». Франк покинул свой клуб, понимаю, что это вызывает мысли: «Он уже близок». Определённые моменты есть, но у Артиги несколько предложений. Что-то конкретное станет ясно через два-три дня», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В июне прошлого года Артига возглавил клуб «Петру Атлетику» из чемпионата Анголы. В России специалист работал в подмосковных «Химках» и столичной «Родине».

Материалы по теме
«На сегодня команда выдаёт максимум». Как Рахимов сохранился в «Рубине»
«На сегодня команда выдаёт максимум». Как Рахимов сохранился в «Рубине»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android