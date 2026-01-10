Скидки
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Хотим выиграть Кубок Англии и все остальные крупные трофеи». Артета – о целях «Арсенала»

«Хотим выиграть Кубок Англии и все остальные крупные трофеи». Артета – о целях «Арсенала»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о целях лондонского клуба перед матчем третьего раунда Кубка Англии с «Портсмутом». Встреча пройдёт 11 января в 17:00 мск.

Кубок Англии . 3. 3-й тур
11 января 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Портсмут
Портсмут
Не начался
Арсенал
Лондон
«Мы точно хотим выиграть этот Кубок Англии и все остальные крупные трофеи. Именно к этому мы стремимся, в этом цель этой команды.

Не знаю. В конечном счёте нас судят за то, что мы делаем сегодня — прошлой неделей никто не живёт. Нас будут оценивать по тому, что мы сможем сделать в конце сезона. Одно дело — трофеи для клуба, и есть множество других задач, которые нужно выполнять, особенно в той ситуации, в которой мы находимся. Я этого не ожидаю. Действительно счастлив там, где я есть, с людьми, с которыми работаю, надеюсь, по крайней мере, они знают, что мы отдадим всё, чтобы попытаться выиграть как можно больше», – приводит слова Артеты ESPN.

