«Я буду стоять горой за Вини». Вальверде — о Винисиусе

Защитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде высказался о вингере «сливочных» Винисиусе Жуниоре.

«Я буду стоять горой за Вини. Он особенный игрок для меня и для клуба, принёс нам много радости и продолжит делать это. Я тоже переживал трудный период и первое сообщение, которое получил, было от него. Всегда буду с ним», — приводит слова Вальверде официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Винисиус провёл за мадридский клуб 26 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал восемь результативных передач. Последний раз футболист забивал за «Реал» в октябре в матче чемпионата Испании с «Вильярреалом».