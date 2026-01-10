«Обхаживают двух наших футболистов». Талалаев — об интересе к игрокам «Балтики» из Европы

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал об интересе к футболистам калининградцев из Европы, а также назвал условие, при котором клуб согласится отпустить некоторых игроков в зимнее трансферное окно.

«Мы договорились с руководителями, что максимум по одному [игроку] из линий мы можем уступить. И то, если это будет «контракт жизни» для футболистов, то есть если придёт, условно, турецкий клуб, которые сейчас обхаживают двух наших футболистов,

Условно, два лидера чемпионата Сербии, если придут за кем-то из наших игроков, тоже есть контакты, понятно, мы не будем удерживать, пожмём руку и пожелаем удачи. Но если это будут наши конкуренты прямые, я уже говорил, для них это будут дорогие покупки. Да, понятно, у нас пока не всё идеально, мы находим компромисс в работе со спортивным директором, с генеральным директором, с руководителями клуба.

Вырабатываем определённый алгоритм действий, но большинство наших футболистов защищены хорошими контрактами. Не все», — сказал Талалаев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».