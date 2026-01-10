Талалаев: у нас есть два игрока, заменить которых невозможно. Я попросил их продлить

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев поделился деталями разговора с руководителями калининградцев после завершения первой части сезона Мир Российской Премьер-Лиги, а также сравнил ситуацию в клубе с положением в «Тамбове» и «Ахмате», где специалист работал ранее.

— Я-то против продажи вообще любого своего футболиста. Пока не вижу потолка ни у кого. Вообще мы формируем команды, наш тренерский штаб, именно по этому принципу. Мы подбираем игроков не для того чтобы решить конкретную задачу, а смотрим возможности развития игрока с точки зрения современного футбола.

В связи с тем, что мы летом провели очень хорошую, кампанию, мы укомплектованы сейчас обоймой из 17-18 игроков, которые конкурентоспособны. В разговоре с руководителями после окончания осенней части чемпионата, с руководителями «Ростеха», а у нас есть два руководителя, Илья Мясников и Игорь Николаевич Завьялов, я сказал, что у нас есть два игрока, заменить которых будет невозможно. И попросил, чтобы их продлили.

— Это кто?

— Не буду называть фамилии. Я попросил продлить с ними контракты, но, насколько я знаю, пока контракты не продлены, не защищены. Вот это для меня главный вопрос. То есть это вопрос больше, наверное, даже уважения, взаимного уважения в работе. Если вы говорите, что всё остальное можно подправить, можно заменить, можно компенсировать, переложить на команду функции какие-то.

Есть ключевые точки, которые на сегодняшний день в рамках бюджета, у нас там, условно, с 10-го по 13-й бюджет в лиге, не найти игроков, которые по своим качествам сегодня или в летнее трансферное окно смогут восполнить эти потери. Поэтому для меня это значимо. Если руководители пойдут и сделают это, значит, они смотрят в будущее и хотят продолжать сотрудничество и развивать.

Это не слова, что давайте поборемся, а давайте на самом деле бороться. Если этого сделано не будет, ну, понятно, что это всё условности, это игра, как это было раньше в клубах, в которых мы работали. Потому что мне ситуация начинает напоминать то, что было у нас в «Тамбове», то, что было у нас в «Ахмате», когда команда и штаб хотят и достигают чуть большего, чем готов клуб на данный момент. Очень бы хотелось, чтобы этого диссонанса не было, — сказал Талалаев в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».