Владелец клуба, выбившего «Кристал Пэлас»: покупка после запоя оказалась неплохой идеей
Роб Сметхарст, владелец клуба «Маклсфилд Таун», который в третьем раунде Кубка Англии победил действующего обладателя трофея «Кристал Пэлас» (2:1), рассказал, что был пьян, когда совершал покупку команды, а также поделился планами по празднованию победы.
Кубок Англии . 3-й раунд
10 января 2026, суббота. 15:15 МСК
Маклсфилд Таун
Маклсфилд
Окончен
2 : 1
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Dawson – 43' 2:0 Бакли-Риккетс – 60' 2:1 Пино – 90'
«После четырёхдневного запоя, возможно, покупка футбольного клуба оказалась не такой уж плохой идеей! Самое забавное, что я этого не помню. Но посмотрите, что происходит сейчас. Для местного сообщества и болельщиков возвращение футбольного клуба к жизни — это невероятно. Кто знает, может, нам это удастся? Ведь именно из таких событий и рождаются мечты, не так ли? Сегодняшний день нам по душе. Возможно, к концу вечера я окажусь на Ибице», — приводит слова Сметхарста The Sun.
