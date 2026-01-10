Владелец клуба, выбившего «Кристал Пэлас»: покупка после запоя оказалась неплохой идеей

Роб Сметхарст, владелец клуба «Маклсфилд Таун», который в третьем раунде Кубка Англии победил действующего обладателя трофея «Кристал Пэлас» (2:1), рассказал, что был пьян, когда совершал покупку команды, а также поделился планами по празднованию победы.

«После четырёхдневного запоя, возможно, покупка футбольного клуба оказалась не такой уж плохой идеей! Самое забавное, что я этого не помню. Но посмотрите, что происходит сейчас. Для местного сообщества и болельщиков возвращение футбольного клуба к жизни — это невероятно. Кто знает, может, нам это удастся? Ведь именно из таких событий и рождаются мечты, не так ли? Сегодняшний день нам по душе. Возможно, к концу вечера я окажусь на Ибице», — приводит слова Сметхарста The Sun.