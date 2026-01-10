Неймар назвал игрока мадридского «Реала» лучшим полузащитником в мире

Нападающий бразильского «Сантоса» Неймар, ранее выступавший за «Барселону», выбрал полузащитника мадридского «Реала» лучшим в мире на своей позиции.

«Я считаю, что Арда Гюлер — лучший полузащитник в мире», – приводит слова Неймара аккаунт Total Cristiano в соцсети X.

Арда Гюлер выступает за «Реал» с июля 2023 года. В текущем сезоне турок провёл 27 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал восемь результативных передач. Контракт полузащитника со «сливочными» рассчитан до июня 2029 года. В составе национальной сборной хавбек набрал 1+3 по системе «гол+пас» в пяти играх. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 90 млн.