«Монако» в меньшинстве обыграл «Орлеан» в Кубке Франции, Головин провёл весь матч

Завершился матч 1/16 финала Кубка Франции, в котором встречались «Орлеан» и «Монако». Команды играли на стадионе «Стад де ла Сурс» (Орлеан, Франция). Победу со счётом 3:1 праздновали футболисты команды гостей.

Первый мяч в матче забил полузащитник «Монако» Фоларин Балогун на 27-й минуте. На 43-й минуте красную карточку получил полузащитник «Монако» Станис Идумбо-Музамбо. На 88-й минуте Джордж Иленикена удвоил преимущество гостей, а через шесть минут игрок оформил дубль. На 90+6-й минуте Фахд Эль-Хумисти один мяч отыграл, установив окончательный счёт в матче — 1:3. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провёл полный матч, но не отметился результативными действиями.

«Монако» начал своё выступление в Кубке Франции сезона-2025/2026 со стадии 1/32 финала, где одержал победу над Осером со счётом 2:1. «Орлеан» на предыдущей стадии турнира разгромил клуб «Дьепп» (3:0).