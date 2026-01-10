Скидки
Сошо — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Орлеан — Монако, результат матча 10 января 2026, счёт 1:3, Кубок Франции 1/16 финала

«Монако» в меньшинстве обыграл «Орлеан» в Кубке Франции, Головин провёл весь матч
Завершился матч 1/16 финала Кубка Франции, в котором встречались «Орлеан» и «Монако». Команды играли на стадионе «Стад де ла Сурс» (Орлеан, Франция). Победу со счётом 3:1 праздновали футболисты команды гостей.

Кубок Франции . 1/16 финала
10 января 2026, суббота. 17:30 МСК
Орлеан
Орлеан
Окончен
1 : 3
Монако
Монако
0:1 Балогун – 27'     0:2 Иленикена – 88'     0:3 Иленикена – 90+4'     1:3 Эль-Хумисти – 90+6'    
Удаления: нет / Идумбо-Музамбо – 43'

Первый мяч в матче забил полузащитник «Монако» Фоларин Балогун на 27-й минуте. На 43-й минуте красную карточку получил полузащитник «Монако» Станис Идумбо-Музамбо. На 88-й минуте Джордж Иленикена удвоил преимущество гостей, а через шесть минут игрок оформил дубль. На 90+6-й минуте Фахд Эль-Хумисти один мяч отыграл, установив окончательный счёт в матче — 1:3. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провёл полный матч, но не отметился результативными действиями.

«Монако» начал своё выступление в Кубке Франции сезона-2025/2026 со стадии 1/32 финала, где одержал победу над Осером со счётом 2:1. «Орлеан» на предыдущей стадии турнира разгромил клуб «Дьепп» (3:0).

Календарь матчей Кубка Франции сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Франции сезона-2025/2026
