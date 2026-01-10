Скидки
Манчестер Сити — Эксетер Сити, результат матча 10 января 2026, счёт 10:1, 3-й раунд Кубка Англии 2025/2026

«Манчестер Сити» со счётом 10:1 разгромил «Эксетер Сити» в Кубке Англии
Завершился матч третьего раунда Кубка Англии сезона-2025/2026, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Эксетер Сити» из третьей по силе лиги страны. Команды играли на стадионе «Этихад» в Манчестере. Победу со счётом 10:1 праздновали подопечные Хосепа Гвардиолы.

Кубок Англии . 3-й раунд
10 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
10 : 1
Эксетер Сити
Эксетер
1:0 Аллейн – 12'     2:0 Родри – 24'     3:0 Хейз – 42'     4:0 Фицвотер – 45+2'     5:0 Льюис – 49'     6:0 Семеньо – 54'     7:0 Рейндерс – 71'     8:0 О'Райли – 79'     9:0 Макайду – 86'     9:1 Birch – 90'     10:1 Льюис – 90+1'    

На 12-й минуте защитник «горожан» Макс Аллейн открыл счёт в матче. На 24-й минуте полузащитник Родри удвоил преимущество своей команды. На 42-й минуте хавбек «Эксетер Сити» Джек Хейз забил в свои ворота. На 45+2-й минуте автором ещё одного автогола стал защитник Джек Фицвотер.

На 49-й минуте защитник Рико Льюис забил с передачи новичка «Манчестер Сити» Антуана Семеньо. На 54-й минуте Семеньо отличился самостоятельно. На 71-й минуте седьмой гол в игре забил полузащитник Тейани Рейндерс. На 79-й минуте хавбек Нико О'Райли сделал счёт 8:0. На 86-й минуте забил нападающий «горожан» Райан Макайду. На 90-й минуте полузащитник «Эксетер Сити» Джордж Бирч отыграл один мяч. На 90+1-й минуте Льюис оформил дубль.

Таким образом, «Манчестер Сити» квалифицировался в следующий раунд Кубка Англии. «Эксетер Сити» завершил выступления на турнире.

Календарь Кубка Англии сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Англии сезона-2025/2026
