Семеньо — первый игрок «Манчестер Сити» с голом и ассистом в дебютном матче после Агуэро

Фланговый нападающий «Манчестер Сити» Антуан Семеньо забил гол и отдал результативную передачу в своём дебютном матче за «горожан». Ганец отличился во встрече с «Эксетер Сити» в третьем раунде Кубка Англии, которая проходит в эти минуты. На данный момент счёт в матче 8:0.

Как отметил OptaJoe в социальной сети X, Семеньо стал первым игроком «Ман Сити» с голом и передачей в дебютной игре за клуб с 2011 года, когда за «горожан» впервые сыграл аргентинский нападающий Серхио Агуэро.

Семеньо перешёл в команду Хосепа Гвардиолы из «Борнмута» за € 75 млн (£ 65 млн). В текущем сезоне английской Премьер-лиги 25-летний игрок провёл 20 матчей, в которых забил 10 голов и сделал три результативные передачи.