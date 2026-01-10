Семеньо — первый игрок «Манчестер Сити» с голом и ассистом в дебютном матче после Агуэро
Фланговый нападающий «Манчестер Сити» Антуан Семеньо забил гол и отдал результативную передачу в своём дебютном матче за «горожан». Ганец отличился во встрече с «Эксетер Сити» в третьем раунде Кубка Англии, которая проходит в эти минуты. На данный момент счёт в матче 8:0.
Кубок Англии . 3-й раунд
10 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
10 : 1
Эксетер Сити
Эксетер
1:0 Аллейн – 12' 2:0 Родри – 24' 3:0 Хейз – 42' 4:0 Фицвотер – 45+2' 5:0 Льюис – 49' 6:0 Семеньо – 54' 7:0 Рейндерс – 71' 8:0 О'Райли – 79' 9:0 Макайду – 86' 9:1 Birch – 90' 10:1 Льюис – 90+1'
Как отметил OptaJoe в социальной сети X, Семеньо стал первым игроком «Ман Сити» с голом и передачей в дебютной игре за клуб с 2011 года, когда за «горожан» впервые сыграл аргентинский нападающий Серхио Агуэро.
Семеньо перешёл в команду Хосепа Гвардиолы из «Борнмута» за € 75 млн (£ 65 млн). В текущем сезоне английской Премьер-лиги 25-летний игрок провёл 20 матчей, в которых забил 10 голов и сделал три результативные передачи.
