Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сошо — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семеньо — первый игрок «Манчестер Сити» с голом и ассистом в дебютном матче после Агуэро

Семеньо — первый игрок «Манчестер Сити» с голом и ассистом в дебютном матче после Агуэро
Комментарии

Фланговый нападающий «Манчестер Сити» Антуан Семеньо забил гол и отдал результативную передачу в своём дебютном матче за «горожан». Ганец отличился во встрече с «Эксетер Сити» в третьем раунде Кубка Англии, которая проходит в эти минуты. На данный момент счёт в матче 8:0.

Кубок Англии . 3-й раунд
10 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
10 : 1
Эксетер Сити
Эксетер
1:0 Аллейн – 12'     2:0 Родри – 24'     3:0 Хейз – 42'     4:0 Фицвотер – 45+2'     5:0 Льюис – 49'     6:0 Семеньо – 54'     7:0 Рейндерс – 71'     8:0 О'Райли – 79'     9:0 Макайду – 86'     9:1 Birch – 90'     10:1 Льюис – 90+1'    

Как отметил OptaJoe в социальной сети X, Семеньо стал первым игроком «Ман Сити» с голом и передачей в дебютной игре за клуб с 2011 года, когда за «горожан» впервые сыграл аргентинский нападающий Серхио Агуэро.

Семеньо перешёл в команду Хосепа Гвардиолы из «Борнмута» за € 75 млн (£ 65 млн). В текущем сезоне английской Премьер-лиги 25-летний игрок провёл 20 матчей, в которых забил 10 голов и сделал три результативные передачи.

Материалы по теме
Новая звезда «Сити», потери «Зенита» и вау-камбэк в РПЛ. Трансферы и слухи дня
Новая звезда «Сити», потери «Зенита» и вау-камбэк в РПЛ. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android