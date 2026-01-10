«Ньюкасл» в серии пенальти победил «Борнмут» в Кубке Англии

Завершился матч третьего раунда Кубка Англии сезона-2025/2026, в котором встречались «Ньюкасл» и «Борнмут». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Основное время игры завершилось вничью — 2:2. В дополнительное время команды обменялись голами. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Ньюкасла» — 7:6.

На 50-й минуте вингер Харви Барнс вывел «Ньюкасл» вперёд. На 62-й минуте полузащитник «Борнмута» Алекс Скотт восстановил равенство в счёте. На 68-й минуте нападающий Дэвид Брукс вывел гостей вперёд. На 90+5-й минуте вингер «Ньюкасла» Энтони Гордон сравнял счёт ударом с пенальти.

На 118-й минуте Барнс оформил дубль. На 120+2-й минуте полузащитник «Борнмута» Маркус Таверньер вновь сравнял счёт — 3:3. В серии пенальти команды нанесли 18 ударов. Точнее оказались хозяева поля — 7:6.

Таким образом, «Ньюкасл» квалифицировался в следующую стадию Кубка Англии. «Борнмут» завершил свой путь в турнире.