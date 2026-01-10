Скидки
Главная Футбол Новости

Ньюкасл — Борнмут, результат матча 10 января 2026, счёт 3:3., 7:6 пен., 3-й раунд Кубка Англии 2025/2026

«Ньюкасл» в серии пенальти победил «Борнмут» в Кубке Англии
Комментарии

Завершился матч третьего раунда Кубка Англии сезона-2025/2026, в котором встречались «Ньюкасл» и «Борнмут». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Основное время игры завершилось вничью — 2:2. В дополнительное время команды обменялись голами. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Ньюкасла» — 7:6.

Кубок Англии . 3-й раунд
10 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
3 : 3
7 : 6
Борнмут
Борнмут
1:0 Барнс – 50'     1:1 Скотт – 62'     1:2 Брукс – 68'     2:2 Гордон – 90+5'     3:2 Барнс – 118'     3:3 Таверньер – 120+2'    

На 50-й минуте вингер Харви Барнс вывел «Ньюкасл» вперёд. На 62-й минуте полузащитник «Борнмута» Алекс Скотт восстановил равенство в счёте. На 68-й минуте нападающий Дэвид Брукс вывел гостей вперёд. На 90+5-й минуте вингер «Ньюкасла» Энтони Гордон сравнял счёт ударом с пенальти.

На 118-й минуте Барнс оформил дубль. На 120+2-й минуте полузащитник «Борнмута» Маркус Таверньер вновь сравнял счёт — 3:3. В серии пенальти команды нанесли 18 ударов. Точнее оказались хозяева поля — 7:6.

Таким образом, «Ньюкасл» квалифицировался в следующую стадию Кубка Англии. «Борнмут» завершил свой путь в турнире.

Календарь Кубка Англии сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Англии сезона-2025/2026
