«Манчестер Сити» — единственный клуб АПЛ с 10 голами в одном матче, начиная с 1986 года
«Манчестер Сити» разгромил «Эксетер Сити» со счётом 10:1 в матче третьего раунда Кубка Англии. Тем самым «горожане» стали первым клубом высшего английского дивизиона, забившим 10 и более голов в одном матче любого соревнования, начиная с 1986 года. Об этом сообщает аккаунт OptaJoe в социальной сети X.
Кубок Англии . 3-й раунд
10 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
10 : 1
Эксетер Сити
Эксетер
1:0 Аллейн – 12' 2:0 Родри – 24' 3:0 Хейз – 42' 4:0 Фицвотер – 45+2' 5:0 Льюис – 49' 6:0 Семеньо – 54' 7:0 Рейндерс – 71' 8:0 О'Райли – 79' 9:0 Макайду – 86' 9:1 Birch – 90' 10:1 Льюис – 90+1'
В 1986-м «Ливерпуль» обыграл «Фулхэм» со счетом 10:0 в Кубке лиги. Подобная победа в матче Кубка Англии в последний раз состоялась в 1960 году, тогда «Тоттенхэм Хотспур» обыграл «Крю» со счётом 13:2.
Отметим, в игре с командой из третьей по силе лиги страны впервые за полтора года отличился испанский полузащитник и обладатель «Золотого мяча» Родри.
Комментарии
