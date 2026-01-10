«Манчестер Сити» — единственный клуб АПЛ с 10 голами в одном матче, начиная с 1986 года

«Манчестер Сити» разгромил «Эксетер Сити» со счётом 10:1 в матче третьего раунда Кубка Англии. Тем самым «горожане» стали первым клубом высшего английского дивизиона, забившим 10 и более голов в одном матче любого соревнования, начиная с 1986 года. Об этом сообщает аккаунт OptaJoe в социальной сети X.

В 1986-м «Ливерпуль» обыграл «Фулхэм» со счетом 10:0 в Кубке лиги. Подобная победа в матче Кубка Англии в последний раз состоялась в 1960 году, тогда «Тоттенхэм Хотспур» обыграл «Крю» со счётом 13:2.

Отметим, в игре с командой из третьей по силе лиги страны впервые за полтора года отличился испанский полузащитник и обладатель «Золотого мяча» Родри.