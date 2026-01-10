Стал известен один из соперников «Ростова» на зимних сборах

«Ростов» в ходе подготовки ко второй части сезона Мир Российской Премьер-Лиги проведёт товарищеский матч с московским ЦСКА, сообщает пресс-служба в официальном телеграм-канале клуба.

Встреча южан с армейцами запланирована на 18 февраля.

Ранее сообщалось, что ростовчане выйдут из отпуска 10 января. Команде предстоят медицинское обследование и тесты на функциональную готовность, а 11 января «Ростов» отправится в Абу-Даби (ОАЭ), где планирует провести весь период подготовки.

«Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 21 очко за 18 матчей. ЦСКА располагается на четвёртой строчке, у команды 36 очков. На первой строчке располагается «Краснодар», заработавший 40 очков.