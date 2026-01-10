«Вильярреал» победил «Алавес» в 19-м туре Ла Лиги и вышел на третье место в таблице

Завершился матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Вильярреал» и «Алавес». Команды играли на стадионе «Керамика» (Вильярреал, Испания). В качестве главного арбитра выступил Алехандро Муньис Руис. Победу со счётом 3:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Первый мяч в матче забил нападающий «Вильярреала» Альберто Молейро на 49-й минуте. Через шесть минут Херар Морено удвоил преимущество своей команды. На 75-й минуте нападающий Жорж Микаутадзе забил третий мяч в ворота «Алавеса». Спустя семь минут Антонио Мартинес один мяч отыграл, установив окончательный счёт в матче — 1:3.

После 18 матчей чемпионата Испании «Вильярреал» набрал 41 очко и занимает третье место в турнирной таблице. «Алавес» заработал 19 очков после 19 матчей и располагается на 15-й строчке.

В следующем туре «Алавес» в гостевом матче встретится с мадридским «Атлетико» 18 января, а «Вильярреал» на день раньше на выезде сыграет с «Бетисом».