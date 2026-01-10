Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сошо — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вильярреал — Алавес, результат матча 10 января 2026, счёт 3:1, 19-й тур Ла Лиги 2025-2026

«Вильярреал» победил «Алавес» в 19-м туре Ла Лиги и вышел на третье место в таблице
Комментарии

Завершился матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Вильярреал» и «Алавес». Команды играли на стадионе «Керамика» (Вильярреал, Испания). В качестве главного арбитра выступил Алехандро Муньис Руис. Победу со счётом 3:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Испания — Примера . 19-й тур
10 января 2026, суббота. 18:15 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
3 : 1
Алавес
Витория
1:0 Молейро – 49'     2:0 Морено – 55'     3:0 Микаутадзе – 75'     3:1 Мартинес – 85'    

Первый мяч в матче забил нападающий «Вильярреала» Альберто Молейро на 49-й минуте. Через шесть минут Херар Морено удвоил преимущество своей команды. На 75-й минуте нападающий Жорж Микаутадзе забил третий мяч в ворота «Алавеса». Спустя семь минут Антонио Мартинес один мяч отыграл, установив окончательный счёт в матче — 1:3.

После 18 матчей чемпионата Испании «Вильярреал» набрал 41 очко и занимает третье место в турнирной таблице. «Алавес» заработал 19 очков после 19 матчей и располагается на 15-й строчке.

В следующем туре «Алавес» в гостевом матче встретится с мадридским «Атлетико» 18 января, а «Вильярреал» на день раньше на выезде сыграет с «Бетисом».

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Бетис» и «Овьедо» сыграли вничью в 19-м туре Ла Лиги, Антони отметился голевой передачей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android