Джеймс Милнер стал первым футболистом в истории АПЛ, выходившим на поле 25 лет подряд

Джеймс Милнер стал первым футболистом в истории АПЛ, выходившим на поле 25 лет подряд
Комментарии

Полузащитник «Брайтона» Джеймс Милнер стал первым футболистом в истории английской Премьер-лиги, которому удалось выйти на поле в матчах турнира в течение 25 лет. 40-летний хавбек принимал участие в матчах АПЛ с 2002 года. Тогда он провёл шесть встреч за «Лидс».

В календарном 2025 году Милнер принял участие в 11 матчах АПЛ за «Брайтон», в составе которого выступает с лета 2023 года. В 2026-м году ветеран успел появиться на поле в двух играх — в 20-м туре с «Бёрнли» (2:0) и в 21-м — с «Манчестер Сити» (1:1).

Всего в сезоне-2025/2026 у Милнера 12 матчей, в которых он отметился голом и результативной передачей. Ранее игрок выступал за «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Астон Виллу» и «Ньюкасл». Контракт Милнера истекает летом 2026 года.

