Сын Златана Ибрагимовича переходит из «Милана» в «Аякс» — Фабрицио Романо

Форвард молодёжной команды «Милана» Максимилиан Ибрагимович продолжит карьеру в Нидерландах. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, 19-летний футболист переходит в амстердамский «Аякс». По данным источника, швед присоединится к новому клубу на условиях аренды с правом выкупа.

Сообщается, что частью сделки станет процент от будущей перепродажи игрока, право на который остаётся за итальянским клубом. В сезоне-2025/2026 Ибрагимович принял участие в 16 матчах Серии D в составе «Милана» до 23 лет, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами.

Максимилиан Ибрагимович является сыном экс-форварда сборной Швеции Златана Ибрагимовича, который ранее выступал и за «Аякс», и за «Милан».

