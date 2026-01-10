Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сошо — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он готов выйти в стартовом составе». Флик — о Ламине Ямале перед «эль класико»

«Он готов выйти в стартовом составе». Флик — о Ламине Ямале перед «эль класико»
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик перед матчем с мадридским «Реалом» в финале Суперкубка Испании высказался о состоянии флангового нападающего Ламина Ямаля. Ранее испанец не вышел в стартовом составе каталонцев в полуфинале турнира. Встреча состоится 11 января.

Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Он готов выйти в стартовом составе. Все игроки теперь готовы выйти в старте или со скамейки запасных», — приводит слова Флика Sport.es.

В сезоне-2025/2026 Ламин Ямаль принял участие в 20 играх во всех турнирах, на его счету девять забитых мячей и девять результативных передач. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 200 млн.

Материалы по теме
«Барселона» — «Реал». Терпи, Мадрид
«Барселона» — «Реал». Терпи, Мадрид
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android