«Он готов выйти в стартовом составе». Флик — о Ламине Ямале перед «эль класико»
Поделиться
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик перед матчем с мадридским «Реалом» в финале Суперкубка Испании высказался о состоянии флангового нападающего Ламина Ямаля. Ранее испанец не вышел в стартовом составе каталонцев в полуфинале турнира. Встреча состоится 11 января.
Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Он готов выйти в стартовом составе. Все игроки теперь готовы выйти в старте или со скамейки запасных», — приводит слова Флика Sport.es.
В сезоне-2025/2026 Ламин Ямаль принял участие в 20 играх во всех турнирах, на его счету девять забитых мячей и девять результативных передач. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 200 млн.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 января 2026
-
20:47
-
20:37
-
20:30
-
20:18
-
20:14
-
20:11
-
19:54
-
19:54
-
19:42
-
19:30
-
19:23
-
19:21
-
19:15
-
19:00
-
19:00
-
18:55
-
18:54
-
18:40
-
18:39
-
18:37
-
18:22
-
18:16
-
18:09
-
18:03
-
17:56
-
17:44
-
17:38
-
17:30
-
17:13
-
17:10
-
17:06
-
16:55
-
16:52
-
16:36
-
16:32