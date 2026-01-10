«Он готов выйти в стартовом составе». Флик — о Ламине Ямале перед «эль класико»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик перед матчем с мадридским «Реалом» в финале Суперкубка Испании высказался о состоянии флангового нападающего Ламина Ямаля. Ранее испанец не вышел в стартовом составе каталонцев в полуфинале турнира. Встреча состоится 11 января.

Суперкубок Испании . Финал Суперкубок Испании . Финал 11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

«Он готов выйти в стартовом составе. Все игроки теперь готовы выйти в старте или со скамейки запасных», — приводит слова Флика Sport.es.

В сезоне-2025/2026 Ламин Ямаль принял участие в 20 играх во всех турнирах, на его счету девять забитых мячей и девять результативных передач. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 200 млн.