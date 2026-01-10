Скидки
Сошо — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Алжир — Нигерия, результат матча 10 января 2026, счет 0:2, 1/4 финала Кубка африканских наций 2025

Нигерия победила Алжир и вышла в полуфинал Кубка Африки, Осимхен забил
Комментарии

Завершился матч 1/4 финала Кубка африканских наций, в котором встречались сборные Алжира и Нигерии. Команды играли на стадионе «Марракеш» в Марракеше (Марокко). Победу со счётом 2:0 праздновали игроки нигерийской сборной.

Кубок африканских наций . 1/4 финала
10 января 2026, суббота. 19:00 МСК
Алжир
Окончен
0 : 2
Нигерия
0:1 Осимхен – 47'     0:2 Адамс – 57'    

На 47-й минуте нападающий Виктор Осимхен вывел сборную Нигерии вперёд. На 57-й минуте второй гол своей команды забил форвард Акор Адамс.

В полуфинале сборная Нигерии сыграет с Марокко 14 января.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимали участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.

Календарь Кубка африканских наций
Турнирная сетка Кубка африканских наций
