Нигерия победила Алжир и вышла в полуфинал Кубка Африки, Осимхен забил

Завершился матч 1/4 финала Кубка африканских наций, в котором встречались сборные Алжира и Нигерии. Команды играли на стадионе «Марракеш» в Марракеше (Марокко). Победу со счётом 2:0 праздновали игроки нигерийской сборной.

На 47-й минуте нападающий Виктор Осимхен вывел сборную Нигерии вперёд. На 57-й минуте второй гол своей команды забил форвард Акор Адамс.

В полуфинале сборная Нигерии сыграет с Марокко 14 января.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимали участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.