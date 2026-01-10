Скидки
Сошо — Ланс. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Галатасарай — Фенербахче, результат матча 10 января 2026, счёт 0:2, финал Суперкубка Турции

«Фенербахче» Тедеско стал обладателем Суперкубка Турции, обыграв в финале «Галатасарай»
Комментарии

Завершился финальный матч Суперкубка Турции, в котором встречались «Галатасарай» и «Фенербахче». Встреча состоялась на стадионе «Ататюрк Олимпьят» (Стамбул, Турция). Матч завершился победой футболистов команды «Фенербахче» со счётом 2:0.

Суперкубок Турции . Финал
10 января 2026, суббота. 18:45 МСК
Галатасарай
Стамбул
Окончен
0 : 2
Фенербахче
Стамбул
0:1 Гендузи – 28'     0:2 Остерволде – 48'    

Первый мяч в игре забил полузащитник «Фенербахче» Маттео Гендузи на 28-й минуте. На 48-й минуте защитник Джейден Остерволде удвоил преимущество своей команды. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями.

«Фенербахче» выиграл трофей в 10-й раз в своей истории. Последний раз клуб становился обладателем Суперкубка Турции в 2014 году. «Галатасарай» уступил в финальном матче турнира второй год подряд.

Турнирная сетка Суперкубка Турции
