«Что касается опеки Мбаппе, это было бы ошибкой». Эрик Гарсия — перед игрой с «Реалом»

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия перед матчем с мадридским «Реалом» в финале Суперкубка Испании высказался об игре нападающего «сливочных» Килиана Мбаппе. Встреча состоится 11 января. Форвард забил в предыдущем матче команд, который закончился победой столичного клуба со счётом 2:1.

Суперкубок Испании . Финал Суперкубок Испании . Финал 11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

«Что касается опеки Мбаппе, это было бы ошибкой. У них очень высококлассные игроки, поэтому самое важное — это команда. Один игрок не принесёт победу. Посыл президента [клуба]? Мы должны победить», – приводит слова Гарсии Sport.es.

Напомним, французский нападающий «Реала» не играл в полуфинале турнира с мадридским «Атлетико» (2:1) из-за травмы. В нынешнем сезоне он провёл 24 матча за клуб во всех турнирах, в которых забил 29 голов и отдал четыре результативные передачи.