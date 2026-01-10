Мбаппе тренировался в общей группе перед матчем «Реала» с «Барселоной»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе тренировался в общей группе перед матчем с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании. Об этом сообщает официальный сайт «сливочных». Встреча состоится 11 января.

Суперкубок Испании . Финал Суперкубок Испании . Финал 11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, турнир проходит в Джидде в Саудовской Аравии. Ранее француз приехал с командой на Ближний Восток, но не принял участие в полуфинале Суперкубка с «Атлетико» (2:1) из-за растяжения связок левого колена.

Мбаппе выступает за «Королевский клуб» с лета 2024 года. К этому моменту на его счету 73 забитых мяча и 10 результативных передач в 83 встречах за команду из Мадрида. Его контракт рассчитан до июня 2029 года.