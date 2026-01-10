Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сошо — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе тренировался в общей группе перед матчем «Реала» с «Барселоной»

Мбаппе тренировался в общей группе перед матчем «Реала» с «Барселоной»
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе тренировался в общей группе перед матчем с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании. Об этом сообщает официальный сайт «сливочных». Встреча состоится 11 января.

Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, турнир проходит в Джидде в Саудовской Аравии. Ранее француз приехал с командой на Ближний Восток, но не принял участие в полуфинале Суперкубка с «Атлетико» (2:1) из-за растяжения связок левого колена.

Мбаппе выступает за «Королевский клуб» с лета 2024 года. К этому моменту на его счету 73 забитых мяча и 10 результативных передач в 83 встречах за команду из Мадрида. Его контракт рассчитан до июня 2029 года.

Материалы по теме
«Барселона» — «Реал». Терпи, Мадрид
«Барселона» — «Реал». Терпи, Мадрид
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android