Главная Футбол Новости

Андрей Талалаев объяснил уход из «Балтики» трёх футболистов в зимнее трансферное окно

Андрей Талалаев объяснил уход из «Балтики» трёх футболистов в зимнее трансферное окно
Комментарии

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев обратился к покинувшим команду текущей зимой футболистам Диего Луне, Амиру Мохаммаду и Даниилу Уткину. Первые двое ушли из клуба свободными агентами, а третий вернулся в «Ростов», у которого был арендован.

«Была очень жёсткая конкуренция на позицию левого защитника. У нас был Мохаммад, Чивич и Бевеев, которые пришли в Премьер-Лигу. Но, откровенно говоря, Мохаммад проиграл эту конкуренцию. И вообще я хотел бы сказать спасибо ребятам, которые сейчас нас зимой покидают — это Мохаммад, это Луна и это Уткин. К сожалению, так происходит, что они проиграли конкуренцию. Они очень много полезного сделали для команды, особенно Амир. Он с нами прошёл, и прошёл много разных этапов и в «Химках», и здесь.

Желаю ему успеха, но на сегодня Бевеев и Чивич, ну, просто сильнее на этой позиции. Мы пробовали его передвигать левым центральным, пробовали его поднимать выше. Думаю, он найдёт себя, но в другой команде. Очень хороший футболист и человек», — сказал Талалаев в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

