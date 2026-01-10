«Рома» обыграла «Сассуоло» в 20-м туре Серии А

Завершился матч 20-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Рома» и «Сассуоло». Команды играли на стадионе «Олимпико» (Рим, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Маттео Марченаро. Игра закончилась победой столичного клуба со счётом 2:0.

Первый гол в матче забил полузащитник хозяев поля Ману Коне во втором тайме на 77-й минуте. Через две минуты нападающий Матиас Соуле увеличил преимущество «Ромы».

Таким образом, «Рома» набрала 39 очков в 20 матчах и поднялась на третье место в турнирной таблице. Лидирует в лиге миланский «Интер» с 42 очками в 18 встречах. «Сассуоло» с 23 очками располагается на 12-й строчке.

В следующем туре римский клуб сыграет с «Торино» 18 января, а чёрно-зелёные встретятся с «Наполи» за день до этого.