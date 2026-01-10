Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сошо — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рома — Сассуоло, результат матча 10 января 2026, счёт 2:0, 20-й тур Серии А 2025/2026

«Рома» обыграла «Сассуоло» в 20-м туре Серии А
Комментарии

Завершился матч 20-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Рома» и «Сассуоло». Команды играли на стадионе «Олимпико» (Рим, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Маттео Марченаро. Игра закончилась победой столичного клуба со счётом 2:0.

Италия — Серия А . 20-й тур
10 января 2026, суббота. 20:00 МСК
Рома
Рим
Окончен
2 : 0
Сассуоло
Сассуоло
1:0 Kouadio Manu Koné – 76'     2:0 Соуле – 79'    

Первый гол в матче забил полузащитник хозяев поля Ману Коне во втором тайме на 77-й минуте. Через две минуты нападающий Матиас Соуле увеличил преимущество «Ромы».

Таким образом, «Рома» набрала 39 очков в 20 матчах и поднялась на третье место в турнирной таблице. Лидирует в лиге миланский «Интер» с 42 очками в 18 встречах. «Сассуоло» с 23 очками располагается на 12-й строчке.

В следующем туре римский клуб сыграет с «Торино» 18 января, а чёрно-зелёные встретятся с «Наполи» за день до этого.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Интер» — «Наполи». Определим фаворита в гонке за скудетто
«Интер» — «Наполи». Определим фаворита в гонке за скудетто
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android