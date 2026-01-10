«За результат отвечаю я». Вадим Евсеев представлен футболистам махачкалинского «Динамо»

Новый главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев был представлен игрокам и тренерскому штабу клуба в турецком Белеке, где у команды стартовал первый зимний тренировочный сбор.

«40 лет назад я был в динамовской школе и до сих пор помню девиз: «Сила — в движении». Спасибо, что пригласили меня в клуб. Поступило предложение — и я долго не раздумывал. Премьер-Лига есть Премьер-Лига. Вы в ней играете — и играете достойно. Наша задача — помочь друг другу и сделать команду ещё сильнее.

Изменения в ходе сборов обязательно будут. Нам важно понять, насколько мы как команда соответствуем требованиям тренерского штаба и руководства клуба. И многое будет зависеть от вас, от футболистов. Всё хорошее, что у команды уже есть, обязательно сохраним. Параллельно будем работать над тактикой, уточнять требования и добавлять новые детали. Кардинально ломать ничего не планируем — будем двигаться последовательно.

За результат отвечаю я, главный тренер. И все футбольные решения – на поле и в команде – будут приниматься мной и тренерским штабом. Будут и требования, и дисциплина, и конкуренция. У всех одинаковые шансы. Новый тренер, новое видение. Будем смотреть и работать», — приводит слова Евсеева пресс служба махачкалинского «Динамо».

После 18 сыгранных матчей в Мир Российской Премьер-лиге махачкалинский клуб занимает 13-е место, набрав 15 очков. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.