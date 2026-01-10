Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сошо — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«За результат отвечаю я». Вадим Евсеев представлен футболистам махачкалинского «Динамо»

«За результат отвечаю я». Вадим Евсеев представлен футболистам махачкалинского «Динамо»
Комментарии

Новый главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев был представлен игрокам и тренерскому штабу клуба в турецком Белеке, где у команды стартовал первый зимний тренировочный сбор.

«40 лет назад я был в динамовской школе и до сих пор помню девиз: «Сила — в движении». Спасибо, что пригласили меня в клуб. Поступило предложение — и я долго не раздумывал. Премьер-Лига есть Премьер-Лига. Вы в ней играете — и играете достойно. Наша задача — помочь друг другу и сделать команду ещё сильнее.

Изменения в ходе сборов обязательно будут. Нам важно понять, насколько мы как команда соответствуем требованиям тренерского штаба и руководства клуба. И многое будет зависеть от вас, от футболистов. Всё хорошее, что у команды уже есть, обязательно сохраним. Параллельно будем работать над тактикой, уточнять требования и добавлять новые детали. Кардинально ломать ничего не планируем — будем двигаться последовательно.

За результат отвечаю я, главный тренер. И все футбольные решения – на поле и в команде – будут приниматься мной и тренерским штабом. Будут и требования, и дисциплина, и конкуренция. У всех одинаковые шансы. Новый тренер, новое видение. Будем смотреть и работать», — приводит слова Евсеева пресс служба махачкалинского «Динамо».

После 18 сыгранных матчей в Мир Российской Премьер-лиге махачкалинский клуб занимает 13-е место, набрав 15 очков. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.

Материалы по теме
Президент «Динамо» Мх Гаджиев: какое безобразие — я ещё не поздравил Евсеева с юбилеем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android