«Времени на раскачку нет». В «Динамо» Мх высказались о смене системы управления клубом

Председатель общего собрания учредителей махачкалинского «Динамо» Магомед Багаудинов высказался о своём назначении на новую должность в клубе, а также объяснил, с чем связано появление новой позиции в структуре управления командой.

– Как и в результате чего сменилась система управления клубом и состоялось ваше назначение председателем общего собрания учредителей?

– Попечительским советом «Динамо» принято решение о совершенствовании системы управления клубом. Действующий орган управления – общее собрание учредителей – сохранён в прежнем формате и продолжает осуществлять свои полномочия.

В рамках принятых организационных решений в структуре управления клубом выделена должность председателя общего собрания учредителей. Моя кандидатура была предложена председателем Попечительского совета – главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым. Так всё и началось.

Искренне рад стать частью семьи «Динамо» и хочу выразить благодарность за оказанное доверие главе Республики Дагестан, председателю Попечительского совета клуба – Сергею Алимовичу Меликову. Для меня это большая честь и высокий уровень ответственности. Я пришёл в клуб с чётким пониманием задач и целей. Мой стиль управления предполагает глубокую вовлечённость во все ключевые процессы.

Моя прямая задача – стратегическое развитие клуба. Главный приоритет – достижение спортивного результата. Вторая часть сезона не за горами, времени на раскачку и эксперименты у нас нет, — сказал Багаудинов в интервью пресс-службе махачкалинского «Динамо» в телеграм-канале.