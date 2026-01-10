Скидки
В махачкалинском «Динамо» прокомментировали изменение роли Гаджи Гаджиева в клубе

Председатель общего собрания учредителей махачкалинского «Динамо» Магомед Багаудинов заявил, что предложил президенту клуба Гаджи Гаджиеву сосредоточиться на детско-юношеском футболе, отвечая на вопрос об изменении ролей в руководстве бело-голубых.

– Как изменились роли прежних руководителей клуба – президента Гаджи Гаджиева и генерального директора Шамиля Газизова?
– По Шамилю Газизову изменений нет. Он остаётся генеральным директором клуба – единоличным исполнительным органом. Шамиль Камилович продолжит осуществлять оперативное руководство текущей деятельностью клуба, курировать спортивный блок и все направления, входящие в его компетенцию. С Гаджи Муслимовичем мы находимся в постоянном рабочем контакте. Последний разговор состоялся 31 декабря, накануне Нового года. Мы подробно обсудили ключевые вопросы и достигли всех необходимых договорённостей.

Я предложил Гаджи Муслимовичу сосредоточиться на развитии системы детско-юношеского футбола клуба, и он поддержал эту инициативу. Уверен, его колоссальный опыт и профессиональные качества принесут «Динамо» значимую пользу в этом направлении. Отдельно хочу подчеркнуть: вклад Гаджи Муслимовича в развитие и успех махачкалинского «Динамо» – огромен и неоспорим. Мы искренне благодарны ему за проделанную работу и высоко ценим всё, что им было сделано для клуба, — сказал Багаудинов в интервью пресс-службе махачкалинского «Динамо» в телеграм-канале.

