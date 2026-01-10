Скидки
23:00 Мск
«Отношения полностью разрушены». Президент «Барселоны» Лапорта — о мадридском «Реале»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта в преддверии «эль класико» в финале Суперкубка Испании высказался о конфликте каталонского клуба с мадридским «Реалом». Ранее функционер с юмором реагировал на высказывания главы мадридского «Реала» Флорентино Переса в связи с делом Негрейры.

Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
«Отношения с «Реалом» плохие, они испорчены. Есть несколько проблем, которые отдалили нас друг от друга. Если мы и так были непримиримыми и вечными соперниками, сейчас сложилась очень плохая ситуация. Это не значит, что нет уважения, которое должно поддерживаться цивилизованным образом, но отношения полностью разрушены. В футболе, как и в жизни, всё можно решить, но это зависит от воли вовлечённых сторон, а на данный момент сложился ряд обстоятельств, которые привели к их разрыву», – приводит слова Лапорты Sport.es.

