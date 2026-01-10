«Байер» дома разгромно проиграл «Штутгарту» в первом матче 2026 года в Бундеслиге

Завершился матч 16-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Байер» и «Штутгарт». Команды играли на стадионе «БайАрена» в Леверкузене (Германия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Феликс Цвайер из Берлина. Победу со счётом 4:1 праздновали гости.

На седьмой минуте вингер «Штутгарта» Джейми Левелинг открыл счёт в матче. На 29-й минуте защитник Максимилиан Миттельштедт ударом с пенальти удвоил преимущество гостей. На 45+1-й минуте Левелинг оформил дубль. На 45+2-й минуте нападающий Дениз Ундав забил четвёртый гол «Штутгарта». На 66-й минуте защитник «Байера» Алехандро Гримальдо сократил отставание в счёте, реализовав пенальти.

Победа в очном матче, который стал для обеих команд первым в 2026 году, позволила «Штутгарту» сравняться по количеству очков с «Байером». В активе обоих клубов 29 очков после 16 встреч. «Байер» и «Штутгарт» занимают соответственно четвёртое и пятое места в турнирной таблице чемпионата Германии.