Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сошо — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Байер — Штутгарт, результат матча 10 января 2026, счёт 1:4, 16-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Байер» дома разгромно проиграл «Штутгарту» в первом матче 2026 года в Бундеслиге
Комментарии

Завершился матч 16-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Байер» и «Штутгарт». Команды играли на стадионе «БайАрена» в Леверкузене (Германия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Феликс Цвайер из Берлина. Победу со счётом 4:1 праздновали гости.

Германия — Бундеслига . 16-й тур
10 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
1 : 4
Штутгарт
Штутгарт
0:1 Левелинг – 7'     0:2 Миттельштедт – 29'     0:3 Левелинг – 45'     0:4 Ундав – 45+2'     1:4 Гримальдо – 66'    

На седьмой минуте вингер «Штутгарта» Джейми Левелинг открыл счёт в матче. На 29-й минуте защитник Максимилиан Миттельштедт ударом с пенальти удвоил преимущество гостей. На 45+1-й минуте Левелинг оформил дубль. На 45+2-й минуте нападающий Дениз Ундав забил четвёртый гол «Штутгарта». На 66-й минуте защитник «Байера» Алехандро Гримальдо сократил отставание в счёте, реализовав пенальти.

Победа в очном матче, который стал для обеих команд первым в 2026 году, позволила «Штутгарту» сравняться по количеству очков с «Байером». В активе обоих клубов 29 очков после 16 встреч. «Байер» и «Штутгарт» занимают соответственно четвёртое и пятое места в турнирной таблице чемпионата Германии.

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-события воскресенья: «эль класико», ЦСКА против «Спартака» в КХЛ, биатлон и теннис
Топ-события воскресенья: «эль класико», ЦСКА против «Спартака» в КХЛ, биатлон и теннис
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android