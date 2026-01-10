Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сошо — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Манчестер Сити» Лейндерс: Семеньо быстро адаптируется к нашему стилю

Тренер «Манчестер Сити» Лейндерс: Семеньо быстро адаптируется к нашему стилю
Комментарии

Тренер «Манчестер Сити» Пепейн Лейндерс высказался об игре флангового нападающего Антуана Семеньо в матче с «Эксетер Сити» в третьем раунде Кубка Англии. Встреча закончилась со счётом 10:1, ганский футболист оформил гол+пас в дебютной игре за «горожан».

Кубок Англии . 3-й раунд
10 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
10 : 1
Эксетер Сити
Эксетер
1:0 Аллейн – 12'     2:0 Родри – 24'     3:0 Хейз – 42'     4:0 Фицвотер – 45+2'     5:0 Льюис – 49'     6:0 Семеньо – 54'     7:0 Рейндерс – 71'     8:0 О'Райли – 79'     9:0 Макайду – 86'     9:1 Birch – 90'     10:1 Льюис – 90+1'    

«Думаю, сегодня было много хороших выступлений, много хороших индивидуальных перфомансов. Когда команда играет так, это облегчает задачу отдельному игроку, но Антуан хорошо адаптируется, он скромный парень, мы давно за ним следим, но он привносит в линию атаки то, что нам действительно нужно и чего мы хотим.

Он может быстро атаковать, хочет преследовать соперника, не останавливается. Думаю, сегодня вы видите, что он довольно быстро адаптируется к нашему стилю. Приятно иметь его в нашей команде», — приводит слова Лейндерса ESPN.

Семеньо перешёл в команду Хосепа Гвардиолы из «Борнмута» за € 75 млн (£ 65 млн). В текущем сезоне английской Премьер-лиги 25-летний игрок провёл 20 матчей, в которых забил 10 голов и сделал три результативные передачи.

Материалы по теме
«Сити» забил 10 голов — такого не было почти 40 лет. Но даже так рекорда не вышло
«Сити» забил 10 голов — такого не было почти 40 лет. Но даже так рекорда не вышло
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android