Тренер «Манчестер Сити» Лейндерс: Семеньо быстро адаптируется к нашему стилю

Тренер «Манчестер Сити» Пепейн Лейндерс высказался об игре флангового нападающего Антуана Семеньо в матче с «Эксетер Сити» в третьем раунде Кубка Англии. Встреча закончилась со счётом 10:1, ганский футболист оформил гол+пас в дебютной игре за «горожан».

«Думаю, сегодня было много хороших выступлений, много хороших индивидуальных перфомансов. Когда команда играет так, это облегчает задачу отдельному игроку, но Антуан хорошо адаптируется, он скромный парень, мы давно за ним следим, но он привносит в линию атаки то, что нам действительно нужно и чего мы хотим.

Он может быстро атаковать, хочет преследовать соперника, не останавливается. Думаю, сегодня вы видите, что он довольно быстро адаптируется к нашему стилю. Приятно иметь его в нашей команде», — приводит слова Лейндерса ESPN.

Семеньо перешёл в команду Хосепа Гвардиолы из «Борнмута» за € 75 млн (£ 65 млн). В текущем сезоне английской Премьер-лиги 25-летний игрок провёл 20 матчей, в которых забил 10 голов и сделал три результативные передачи.